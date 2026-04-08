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L’evento

Bolzano, la fiera del “Tempo Libero” osserva come cambia il tempo libero

La 48ª edizione della kermesse mette al centro nuove abitudini e passioni. Crescono il turismo all’aria aperta, i viaggi flessibili, lo sport accessibile e l’attenzione agli spazi di casa. In programma anche food truck, gaming, libri e degustazioni

BOLZANO.  La 48ª edizione della “Tempo Libero” si presenta come una fotografia dei nuovi modi di vivere il tempo libero. La manifestazione è in programma alla Fiera di Bolzano dal 16 al 19 aprile e punta a raccontare come stanno cambiando interessi, abitudini e scelte di famiglie, giovani e appassionati.

Tra i segnali più evidenti c’è la crescita del turismo outdoor e delle formule di viaggio più autonome, ben rappresentate dal settore Camping & Caravan. Si amplia anche il comparto Holiday, che conferma la ricerca di esperienze più flessibili, con proposte tra mete italiane e internazionali e diverse modalità di spostamento. Anche Sport & Outdoor segue questa direzione, con una maggiore attenzione verso attività accessibili e stili di vita attivi.

Non manca poi il versante dedicato alla casa e al benessere quotidiano. Il settore Garden & Home mostra infatti un interesse sempre più forte per la qualità degli spazi abitativi e del tempo trascorso tra casa e giardino, ambienti vissuti sempre di più come luoghi di relax, cura personale e tempo libero.

Accanto all’area espositiva ci sarà un ricco programma di iniziative. Lo Streetwood - Food & Music Festival porterà 14 food truck da tutta Italia e musica dal vivo, con apertura serale fino alle 22 giovedì e venerdì. Spazio anche ad Alperia Sport Hero con otto stazioni sportive, al Gaming Court di 500 metri quadrati, alle degustazioni del percorso “L’Italia dell’olio” con 20 varietà di extravergine e a BookHive, nuovo salone del libro altoatesino. La fiera sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso gratuito giovedì e venerdì. Nel fine settimana sarà invece disponibile il biglietto online, che comprende anche l’uso gratuito dei mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige.

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