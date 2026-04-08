Bolzano, la fiera del “Tempo Libero” osserva come cambia il tempo libero

BOLZANO. La 48ª edizione della “Tempo Libero” si presenta come una fotografia dei nuovi modi di vivere il tempo libero. La manifestazione è in programma alla Fiera di Bolzano dal 16 al 19 aprile e punta a raccontare come stanno cambiando interessi, abitudini e scelte di famiglie, giovani e appassionati.

Tra i segnali più evidenti c’è la crescita del turismo outdoor e delle formule di viaggio più autonome, ben rappresentate dal settore Camping & Caravan. Si amplia anche il comparto Holiday, che conferma la ricerca di esperienze più flessibili, con proposte tra mete italiane e internazionali e diverse modalità di spostamento. Anche Sport & Outdoor segue questa direzione, con una maggiore attenzione verso attività accessibili e stili di vita attivi.

Non manca poi il versante dedicato alla casa e al benessere quotidiano. Il settore Garden & Home mostra infatti un interesse sempre più forte per la qualità degli spazi abitativi e del tempo trascorso tra casa e giardino, ambienti vissuti sempre di più come luoghi di relax, cura personale e tempo libero.

Accanto all’area espositiva ci sarà un ricco programma di iniziative. Lo Streetwood - Food & Music Festival porterà 14 food truck da tutta Italia e musica dal vivo, con apertura serale fino alle 22 giovedì e venerdì. Spazio anche ad Alperia Sport Hero con otto stazioni sportive, al Gaming Court di 500 metri quadrati, alle degustazioni del percorso “L’Italia dell’olio” con 20 varietà di extravergine e a BookHive, nuovo salone del libro altoatesino. La fiera sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso gratuito giovedì e venerdì. Nel fine settimana sarà invece disponibile il biglietto online, che comprende anche l’uso gratuito dei mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige.