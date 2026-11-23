BOLZANO. Una riflessione sulla violenza di genere e sull'importanza della prevenzione arriva anche all'interno della Casa circondariale di Bolzano. Mercoledì 25 novembre, alle 10, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sarà proiettato il film «Se domani non torno», iniziativa promossa dalla direttrice della Casa circondariale, la garante delle persone detenute Alessandra Orlandi, in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin.

L'appuntamento nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione detenuta e promuovere un confronto sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. La proiezione sarà seguita da un dibattito con le persone detenute, moderato dalla garante e dai responsabili dell'Area educativa.

L'iniziativa punta a coinvolgere anche la società civile e le istituzioni, portando il tema della violenza contro le donne all'interno del carcere e favorendo una riflessione condivisa.

Per consentire la partecipazione della stampa, la direzione ha previsto l'ingresso di un solo giornalista per ciascuna testata, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e del mantenimento dell'ordine all'interno della struttura.