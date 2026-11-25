BOLZANO. Il Centro professionale Einaudi intitolerà la nuova sala convegni a Barbara Repetto, figura di riferimento della formazione professionale altoatesina. La cerimonia si terrà il 12 maggio 2027, in concomitanza con la premiazione della terza edizione del concorso «Barbara Repetto - L'Europa siamo noi».

Le due iniziative sono state presentate da Giuseppe Delpero, direttore della formazione professionale italiana, Alberto Stenico, presidente della giuria, e Toni Visentini, marito di Barbara Repetto e promotore del premio. Il concorso, con una dotazione di 3 mila euro, è rivolto ai giovani sotto i 25 anni che realizzino opere destinate a diffondere i valori europei.

L'intitolazione nasce dalla volontà di riconoscere il contributo di Barbara Repetto alla formazione professionale provinciale. «Prima come ispettrice, poi come direttrice di ripartizione e successivamente di dipartimento, ha lasciato un'impronta profonda, fatta di visione, competenza e autentico spirito di servizio», ha sottolineato Delpero.

«Non imponeva mai il cambiamento dall'alto, ma sapeva accendere l'entusiasmo, valorizzare le idee di ciascuno e trascinare le persone dentro progetti innovativi, anticipando spesso i tempi e le sfide del lavoro e della società». Intitolarle la sala, ha concluso Delpero, significa ricordare alla comunità scolastica che «l'innovazione nasce sempre dalla collaborazione, dalla passione condivisa e dal coraggio di guardare oltre».