BOLZANO. Come riconoscere i pericoli della rete e utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole? A queste domande cercherà di rispondere la Polizia di Stato, che martedì 17 novembre porterà a Bolzano la campagna educativa itinerante «Una Vita da Social», giunta alla sua quattordicesima edizione.

L'appuntamento è in piazza Tribunale, dalle 9 alle 12, dove sarà allestito il truck della Polizia, trasformato per l'occasione in un'aula multimediale itinerante. Gli operatori della Polizia Postale incontreranno gli studenti delle scuole del territorio per affrontare i principali rischi legati all'utilizzo di internet e delle piattaforme digitali.

La novità di quest'anno è anche nel nome: il mezzo assume infatti una nuova veste grafica e viene ribattezzato «Ispettore Truck». Tra gli argomenti al centro degli incontri ci sarà anche l'intelligenza artificiale, con un approfondimento sulle opportunità offerte da questa tecnologia e sui pericoli di un utilizzo poco consapevole.

Spazio anche a temi ormai centrali nella vita digitale degli adolescenti: dal cyberbullismo all'adescamento online, dalle truffe alla protezione dell'identità e dei dati personali, fino alla condivisione di fotografie e contenuti in rete. L'obiettivo è fornire ai ragazzi strumenti per individuare situazioni potenzialmente pericolose e imparare a gestirle.

Avviata nel 2014, «Una Vita da Social» è realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del progetto «Generazioni Connesse». Il percorso, partito il 21 settembre da Amatrice, ha già attraversato oltre 650 città, coinvolgendo quasi 5 milioni e mezzo di partecipanti e 75 mila istituti scolastici. La campagna può contare anche su una comunità digitale con oltre 130 mila follower e su collaborazioni con TikTok e Banca Intesa Sanpaolo.