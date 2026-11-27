BOLZANO. Informare, sensibilizzare e aiutare a riconoscere i segnali della violenza. La Polizia di Stato è scesa in campo questa mattina, 27 novembre, al centro commerciale Walther Park di Bolzano, con un'iniziativa dedicata alla campagna permanente «…questo non è amore», impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

La Questura ha allestito un punto informativo dove gli operatori hanno incontrato cittadini e visitatori, distribuendo materiale divulgativo e fornendo indicazioni sugli strumenti di tutela disponibili. L'obiettivo è far conoscere i comportamenti che possono nascondere situazioni di sopraffazione e spiegare a chi rivolgersi per ricevere aiuto.

All'iniziativa ha partecipato anche il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, a conferma dell'attenzione delle istituzioni verso un fenomeno che richiede un impegno costante e condiviso.

La campagna punta a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla consapevolezza, contrastando stereotipi e pregiudizi che possono alimentare comportamenti violenti. Un messaggio rivolto soprattutto a chi subisce minacce, maltrattamenti o persecuzioni: chiedere aiuto è il primo passo per uscire da una situazione di violenza.

La Polizia invita le vittime a non affrontare da sole quanto stanno vivendo e a rivolgersi alle Forze dell'ordine per ottenere ascolto e protezione. Anche familiari, amici e conoscenti possono contribuire, segnalando situazioni sospette e aiutando chi è in difficoltà a trovare supporto.

Per le emergenze è disponibile il 112, mentre l'applicazione YouPol della Polizia di Stato permette di segnalare anche episodi di violenza domestica e stalking.