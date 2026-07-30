BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano compie un nuovo passo nel progetto di riqualificazione dell'area di piazza Vittoria e via Orazio. Nella mattinata di oggi il presidente Arno Kompatscher e il direttore regionale dell'Inps Trentino-Alto Adige Vittorio Feliciani hanno firmato il contratto per l'acquisto del terzo lotto di immobili di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'operazione riguarda tre immobili commerciali situati in via Orazio 1, via Orazio 2 e piazza Vittoria 39, per un valore complessivo di 1,665 milioni di euro.

L'acquisizione completa un percorso iniziato nel 2023 con il primo lotto e proseguito nel 2024 con il secondo. L'obiettivo della Provincia è razionalizzare il patrimonio immobiliare pubblico trasferendo negli edifici acquistati gli uffici di Alto Adige Riscossioni e altri servizi provinciali oggi ospitati in immobili in affitto, con un risparmio sui costi di locazione. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi alloggi per studenti, per rispondere alla crescente richiesta di posti letto nel capoluogo, e la creazione di ulteriori spazi commerciali in accordo con il Comune di Bolzano.

«L'acquisizione di questo terzo lotto permette il completamento dell'intervento di riqualificazione dell'intera area di piazza Vittoria e una razionalizzazione della gestione degli immobili, destinati ad alloggi per studenti, uffici provinciali e spazi commerciali, a beneficio soprattutto della cittadinanza di Bolzano», ha dichiarato Arno Kompatscher. Sulla stessa linea l'assessore provinciale Christian Bianchi, secondo cui l'accordo conclude un percorso avviato tre anni fa e rende «omogeneo e pienamente funzionale l'intero compendio di piazza Vittoria», contribuendo allo sviluppo urbano della città.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore regionale dell'Inps Vittorio Feliciani, che ha evidenziato come l'operazione consenta di valorizzare immobili inutilizzati creando valore per il territorio attraverso la collaborazione tra enti pubblici. Alla firma del contratto erano presenti anche il segretario generale della Provincia Eros Magnago, il direttore del Dipartimento Opere pubbliche Daniel Bedin, la componente del consiglio di amministrazione dell'Inps Luisa Gnecchi e Andrea Rossi del coordinamento tecnico regionale dell'Istituto.