BOLZANO. Si è chiuso in un ascensore del Palais Campofranco per evitare di essere fermato dalla polizia, ed è rimasto intrappolato per circa tre ore causando danni per decine di migliaia di euro. Protagonista della vicenda è un 30enne magrebino che ha tentato di sfuggire all’arresto dopo aver rubato in una lavanderia a gettoni del Palais. Per liberarlo e affidarlo alla polizia, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la cabina dell’ascensore.

I fatti

Alle 22.30 di giovedì sera, due donne hanno chiamato la sorveglianza di Campofranco perché qualcuno aveva rubato loro gli indumenti che avevano lasciato a lavare e asciugare in una delle macchine a gettoni della lavanderia del centro. Dalle telecamere i sorveglianti hanno capito che il ladro era ancora nella struttura e, dopo una prima ricerca, è stata trovata la sacca con la refurtiva e restituita alle proprietarie. Nessuna delle telecamere poste alle uscite del centro aveva ripreso la fuga del ladro; quindi era ancora all’interno. Sono state approfondite le ricerche scoprendo che uno degli ascensori utilizzati principalmente per raggiungere i locali sulla terrazza, non funzionava.

La trappola

I sospetti che dentro vi fosse la persona che stavano cercando si sono concretizzati quando hanno sentito l’uomo che chiedeva aiuto. La cabina, inspiegabilmente, era rimasta bloccata in fondo al vano ascensore, al piano "meno due", in un punto in cui non poteva essere aperta e non si riusciva neanche a farla salire con i comandi manuali: il ladro era letteralmente in trappola. Sono stati quindi chiamati gli agenti della questura, arrivati con tre pattuglie, oltre ai vigili del fuoco e una ambulanza della Croce Rossa, insieme ai tecnici del pronto intervento dell’azienda di manutenzione degli ascensori. Fatte le necessarie valutazioni, ai vigili del fuoco non è rimasto altro da fare che calarsi dal piano superiore, fin sopra al tetto della cabina per tagliarlo con un flex. Dopo aver aperto un varco, è stata introdotta una scala grazie alla quale, alle 3.30, il 30enne ha riconquistato la libertà anche se, all’esterno, ha trovato gli agenti che lo hanno fermato e portato in questura.

I danni

Intanto i tecnici di Campofranco hanno iniziato la conta dei danni scoprendo che l’uomo, per bloccare l’ascensore pensando di evitare l’arresto, ha forzato il quadro comando della pulsantiera, strappando tutti i cavi elettrici fino a mandare in tilt il sistema di gestione dell’impianto. Per questo, quindi, la cabina ha raggiunto la posizione di sicurezza in fondo al vano e lì si è bloccata. Per ripristinarlo serviranno giorni di lavoro mentre il danno è stimato di circa 50mila euro.