BOLZANO. La gentilezza trova casa anche all’ufficio postale. Giovedì 3 dicembre, alle 10, in via Resia a Bolzano sarà collocato l’Albero della Gentilezza, un’installazione realizzata nei laboratori dell’Azienda servizi sociali di Bolzano (ASSB) nell’ambito di Bz Gentle Community, il progetto promosso dal Comune.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Poste Italiane e vuole dare continuità al percorso cittadino dedicato alla gentilezza, concluso il 13 novembre al Circolo Cittadino con la consegna del Premio cittadino per la Gentilezza.

La scelta dell’ufficio postale non è casuale. A pochi metri si trova infatti il murale La Gentilezza salverà il mondo, realizzato dall’artista Costanza Rosi. Due opere vicine, unite dallo stesso messaggio, che contribuiscono a creare una piccola geografia urbana dedicata alla cura e alle relazioni.

L’Albero è frutto del lavoro e della creatività dei laboratori Assb e sarà collocato in uno spazio attraversato ogni giorno da persone diverse. L’obiettivo è portare il messaggio del progetto fuori dai luoghi in cui si è sviluppato, rendendolo parte della quotidianità.

«La conclusione della prima edizione di Bz Gentle Community non rappresenta la fine di un percorso, ma l’occasione per rilanciare ulteriormente e valorizzare ciò che è stato costruito, affinché continui a vivere nella città», afferma l’assessora alle Politiche sociali Patrizia Brillo. «Portare l’Albero della Gentilezza in un ufficio postale significa affidarlo a uno spazio quotidiano, attraversato da persone diverse, dove può continuare a raccontare il valore della cura, dell’attenzione e delle relazioni».

La vicinanza al murale di Costanza Rosi, aggiunge Brillo, rafforza il significato dell’iniziativa: «La gentilezza continua a girare, a incontrare persone e a trovare nuovi luoghi in cui mettere radici».