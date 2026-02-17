Bolzano lancia il “Premio cittadino per la gentilezza”: candidature aperte

BOLZANO. In municipio è stato presentato il Premio cittadino per la gentilezza, iniziativa del Comune di Bolzano realizzata con il quotidiano Alto Adige nell’ambito del progetto BZ Gentle Community. All’incontro hanno partecipato l’assessora alle Politiche sociali Patrizia Brillo, il direttore Valentino Beccari, il caporedattore Luca Fregona e il direttore dell’Ufficio comunale Famiglia Donna e Gioventù Stefano Santoro.



Il premio nasce con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale basato su cura, rispetto e partecipazione, valorizzando la gentilezza come forma concreta di cittadinanza attiva e come elemento capace di migliorare la qualità della vita urbana. «La gentilezza è una forma concreta di cittadinanza attiva, base per lo sviluppo di una comunità che si sente davvero tale», ha sottolineato Brillo, spiegando che l’iniziativa vuole dare visibilità a gesti spesso invisibili ma fondamentali per il benessere collettivo.



Il direttore Beccari ha evidenziato come il premio rappresenti la prosecuzione di un percorso già avviato dal giornale, che da tempo pubblica un “Taccuino della gentilezza” con segnalazioni provenienti dalla comunità. Un’esperienza che, secondo il quotidiano, ha mostrato una partecipazione ampia e trasversale, con testimonianze anche da parte di giovani, a conferma di una sensibilità diffusa e di una volontà concreta di contribuire positivamente alla vita cittadina.



Le segnalazioni potranno essere inviate fino al 30 settembre 2026 compilando la scheda predisposta dal Comune o scrivendo all’indirizzo gentilezzafreundlichkeit@comune.bolzano.it. Sono previste quattro categorie: gesto gentile compiuto da un adulto, under 26, progetto gentile e atto collettivo di gentilezza. Una commissione presieduta dal sindaco Claudio Corrarati valuterà le candidature. La cerimonia di premiazione è in programma il 13 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale della gentilezza, nel palazzo municipale.