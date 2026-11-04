BOLZANO. Lara La Rosa è la nuova dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Bolzano. La vicequestore è stata accolta questa mattina dal questore Giuseppe Ferrari e subentra a Maria Lomartire, trasferita a Milano, dove guiderà il commissariato Monforte Vittoria. Lomartire lascia il capoluogo altoatesino dopo tre anni e mezzo di servizio.

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, La Rosa si è laureata in giurisprudenza all’Università di Messina nel 1992 e ha frequentato l’85° corso per vicecommissari alla Scuola superiore di polizia di Roma. Nel 1996 è stata assegnata alla Scuola allievi agenti di Vicenza come comandante di nucleo. Dal 1998 ha lavorato alla Questura di Venezia, prima nell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, poi alla guida dell’Ufficio immigrazione per oltre quattro anni.

Nel 2004 il trasferimento a Rieti, con incarichi alla Polizia amministrativa, come capo di gabinetto, all’Anticrimine e alla guida dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dal 2009 ha prestato servizio a Palermo, all’Ufficio personale e al commissariato Libertà. Nel 2014 è arrivata a Perugia, occupandosi di Polizia amministrativa e dirigendo il Posto di polizia di frontiera dell’aeroporto San Francesco d’Assisi.

A Perugia ha poi diretto l’Ufficio personale e quello tecnico logistico provinciale. Dal 2019 ha guidato il commissariato di Milazzo, incarico mantenuto fino al trasferimento a Bolzano. Ferrari le ha augurato buon lavoro, ringraziando Lomartire per l’attività svolta e formulandole gli auguri per il nuovo incarico milanese.