BOLZANO. Latte fresco scaduto da alcuni giorni nel frigorifero all’ingresso, a disposizione dei clienti, e altri alimenti oltre la data di scadenza sia nell’area di vendita sia nei locali al piano inferiore. È quanto emerso dal controllo del 25 novembre 2026 in un negozio di Bolzano. Secondo la Questura, per il latte scaduto esposto in vendita è prevista una sanzione amministrativa da 5 mila a 40 mila euro.

Al titolare è stato ordinato di smaltire tutti gli alimenti scaduti, pulire e riordinare i locali. A una successiva verifica sarà accertato il rispetto delle prescrizioni. Al controllo hanno partecipato la Questura, la Polizia municipale di Bolzano, il Servizio igiene alimenti e nutrizione e il Servizio veterinario.

Nello stesso negozio gli ispettori hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi sia all’interno sia all’esterno. Le indicazioni mancavano anche al banco della carne. L’attività era già stata diffidata a rispettare l’obbligo e, secondo la Questura, per questa violazione sarà applicata una sanzione di 2 mila euro.

Un altro controllo, svolto la sera del 20 novembre 2026 in un diverso locale di Bolzano, aveva già portato a una diffida per irregolarità igienico-sanitarie. Nel locale non era disponibile la documentazione antincendio richiesta. Al titolare è stato chiesto di produrla e, in caso di mancata consegna, potranno seguire ulteriori provvedimenti e segnalazioni agli organi competenti.