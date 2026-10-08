BOLZANO. Due notti di lavori per rinnovare l'asfalto lungo via Firenze e via Roma, evitando per quanto possibile rallentamenti e disagi alla circolazione. Gli interventi sono programmati nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, quando saranno effettuate le operazioni di asfaltatura su due importanti arterie cittadine.

In particolare, i cantieri interesseranno via Firenze, nel tratto compreso tra via Napoli e via Roma, e la semicarreggiata di via Roma tra via Novacella e via Dalmazia. La scelta di lavorare nelle ore notturne è legata all'intensità del traffico che quotidianamente attraversa queste strade.

«La scelta dell'orario notturno è stata dettata dalla necessità di limitare il più possibile l'impatto dei lavori sulla circolazione, evitando di intervenire nelle ore di maggiore traffico», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder.

«Siamo consapevoli che si tratta di una soluzione che richiede un po' di pazienza soprattutto da parte dei residenti della zona, ma è necessaria per consentire di realizzare gli interventi in modo efficace e in sicurezza», aggiunge Konder. L'amministrazione comunale punta così a contenere le ripercussioni sulla mobilità, garantendo al tempo stesso la sicurezza degli operatori impegnati nei cantieri.

(foto Comune di Bolzano)