BOLZANO. Prenderanno il via domani, mercoledì 23 settembre, i lavori di risanamento della carreggiata di via Roma, nel tratto compreso tra via Novacella e via Dalmazia. L’intervento punta a ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità dell’importante arteria cittadina, migliorando la qualità del manto stradale nei punti maggiormente deteriorati.

«Si tratta di un intervento necessario per mantenere in buone condizioni una strada importante per la viabilità cittadina e garantire maggiore sicurezza e comfort di percorrenza», sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder. Il Comune ha programmato le diverse fasi del cantiere cercando di limitare il più possibile i disagi sia per la circolazione sia per i residenti della zona.

Per consentire l’esecuzione delle opere sarà necessaria la chiusura temporanea della corsia preferenziale riservata agli autobus. Al termine dei lavori preparatori verrà asfaltata, durante le ore notturne, una sola metà della carreggiata. L’intervento riguarderà infatti esclusivamente la porzione che necessita del rifacimento, evitando così di estendere inutilmente il cantiere all’intera sede stradale.

L’altra metà di via Roma è stata recentemente asfaltata nell’ambito dei lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento e non richiede quindi ulteriori interventi. Salvo imprevisti o condizioni meteorologiche sfavorevoli, il cantiere dovrebbe concludersi nell’arco di una decina di giorni. L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a rispettare la segnaletica temporanea e a prestare particolare attenzione transitando nella zona interessata.