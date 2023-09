Bolzano: le serate informative Fidarsi è bene...ma non di tutti! contro le truffe agli anziani

BOLZANO. Il Comune di Bolzano attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali è da sempre attivo nel promuovere l'assistenza e l'inclusione dei cittadini più anziani, grazie anche a un continuo confronto con la Consulta degli Anziani e un costante lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati che si occupano a vario titolo della popolazione anziana.

Al fine di contrastare il fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani è stato ideato il progetto “Fidarsi è bene … ma non di tutti”, finanziato, per il secondo anno, dal Ministero dell’Interno attraverso un accordo sottoscritto con il Commissariato del Governo.

Il progetto è curato dall’ufficio Famiglia, Donna Gioventù e Promozione Sociale del Comune insieme a un operatore del Servizio Sociale e a due Ispettori della Polizia Municipale e mira a rispondere all'esigenza di attuare azioni concrete per supportare gli anziani e le persone fragili in situazioni che li vedano quali possibili bersagli di truffe di ogni genere.

Tra le iniziative in programma per l’autunno, due serate informative, con l'intervento del dirigente della Squadra Mobile Giuseppe Tricarico e dell’Ispettore della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Bolzano Corrado Palmarin.

Nel corso delle serate, grazie all’esperienza dei relatori, verranno illustrate delle possibili situazioni di pericolo, a cui realmente cittadini di Bolzano sono stati esposti negli ultimi tempi e sarà analizzata la modalità con cui sottrarsi, e il comportamento da tenere per evitare di esporsi a tali situazioni di pericolo.

Le serate in programma avranno luogo:

- mercoledì, 6 settembre presso la Sala Conferenze dell’Antico Municipio, via Portici 30 a partire dalle ore 17.00;

- mercoledì 20 settembre presso la Sala Anne Frank di via della Mendola 124, dalle ore 17.00.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare