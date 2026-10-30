BOLZANO. Confrontarsi con i detenuti, con gli agenti della penitenziaria e con il personale che vi opera per scoprire cosa c'è dietro e come si vive oltre il muro di cinta del carcere di via Dante.

Il mondo oscuro

Due ore di lezione intense, quelle che hanno visto impegnati nove studenti dell'istituto professionale Claudia de' Medici. Mercoledì mattina i ragazzi, tutti maggiorenni scelti tra le quattro terze classi dell'istituto, accompagnati dalla loro docente di Metodologie operative, Rosanna Notato, e da Michele Mosca, responsabile del progetto "Diffusione della cultura della legalità", hanno varcato il cancello per entrare in quello che per alcuni è «un mondo oscuro». Così lo ha definito il direttore del carcere Giovangiuseppe Monti, accogliendo i ragazzi insieme al comandante della polizia penitenziaria, il commissario capo Emanuele Bleve, la dirigente medica Maria Elisa Bigarelli e Eleonora Sartor, capo area trattamentale, e Luciana Campanale. L'ingresso in carcere

Consegna di cellulari all'ingresso, porte blindate presidiate, che si aprono soltanto elettricamente, movimenti da una stanza a un'altra solamente se autorizzati e sotto la stretta vigilanza del personale: i ragazzi si sono trovati in un ambiente decisamente diverso da quello a cui sono abituati e che, soltanto inizialmente e per un breve tempo, ha frenato il loro entusiasmo. Poi, però, è cominciato il confronto con chi opera nel carcere e anche con uno dei detenuti, che ha spiegato loro come si vive in un istituto di pena.

Il detenuto racconta

«Quando entri si dà poca confidenza a tutti. Poi cerchi quello con cui vai più d'accordo. Non siamo tutti uguali, c'è chi è più bravo e chi meno». Nelle camere di pernottamento «si litiga anche per cosa guardare in televisione» racconta il giovane. C'è poi la solidarietà tra detenuti. «Non tutti hanno soldi, per questo si condividono quelli che si hanno per fare la spesa settimanale. Io compro Fanta, Coca Cola, caffè e zucchero». Il racconto del giovane ha stimolato gli studenti a domande e riflessioni.

Ogni cosa va autorizzata

Attraverso la descrizione della vita detentiva hanno capito che in carcere ogni cosa che si fa deve essere richiesta e autorizzata. Il comandante della Penitenziaria ha spiegato loro che il detenuto, ovviamente, non può disporre di telefoni cellulari e neanche di videogiochi. «Anche soltanto per fare la doccia - ha detto Bleve - deve chiedere il permesso e aspettare che il personale lo accompagni nelle docce». Così come la libertà di comprare cose. «Ma se avesse bisogno di uno shampoo, il detenuto ha un posto qui dentro dove andare a comprarlo?», ha chiesto uno studente pensando a un minimarket interno. «Ovviamente no» è stata la risposta. «Deve aspettare che gli operatori escano per fare loro la spesa e ciò avviene soltanto il martedì e il venerdì».

Il progetto

Ma come sono arrivati i ragazzi all'appuntamento di ieri? La loro scuola ha aderito al progetto "Diffusione della cultura della legalità", che ha l'obiettivo «di spiegare ai ragazzi come fa la criminalità organizzata a radicarsi nella società civile. Come fa a impiantare e diffondere il commercio della droga e come riesce a metter le mani sugli appalti pubblici. «Tutte informazioni che serviranno ai giovani per riconoscere i segnali del fenomeno e difendersi o per tenerlo a distanza» ha detto Mosca. In tal senso la visita di ieri è stata legata al concetto espresso dall'Articolo 27 della Costituzione secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La rieducazione

Ecco, rieducazione del condannato che passa attraverso tante iniziative per preparare il detenuto a tornare nella vita sociale, magari con un lavoro come sta avvenendo al giovane che, ieri, ha raccontato agli studenti la sua esperienza detentiva, e il percorso che sta seguendo in regime di semilibertà che gli permette di uscire dall'istituto per alcune ore, mattina e pomeriggio, per svolgere un lavoro per conto del Comune.

Il direttore

«Molte volte, all'esterno, c'è una percezione distorta del carcere. Ecco perché abbiamo accettato questa iniziativa che vi permette di guardare con i vostri occhi ciò che avviene nell'istituto e trarne un insegnamento» ha detto loro il direttore. «Qui ci sono ragazzi che hanno commesso errori da cui devono ripartire» ha aggiunto Monti. «Il nostro lavoro è quello di indirizzarli in un percorso che li riporti in società. Per farlo dobbiamo generare in loro delle riflessioni sugli errori commessi». La visita ha permesso ai ragazzi di vedere gli ambienti in cui vivono le persone a cui è stata tolta la libertà. Le responsabili dell'area trattamentale hanno illustrato quali sono le iniziative che coinvolgono i circa cento detenuti. La dirigente medico, invece, oltre a mostrare gli ambulatori, ha raccontato la complessità del suo servizio all'interno dell'istituto dove anche far entrare un dentista riserva grosse difficoltà. Ecco, una esperienza ricca, quella vissuta dai nove ragazzi a cui spetterà il compito di «raccontarla agli altri studenti della scuola» ha detto la loro insegnante. Er. Am.