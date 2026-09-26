BOLZANO. Un uomo di 37 anni è stato ferito alla coscia con un coltello nella zona industriale di Bolzano. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Questura intorno a mezzogiorno e sul posto è stata inviata una pattuglia della Squadra volante.

Gli agenti hanno bloccato il presunto aggressore, recuperato l’arma e soccorso il ferito, un cittadino iraniano. La ferita riportata alla gamba è superficiale.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Il presunto responsabile è un cittadino turco di 48 anni, incensurato.

Conclusi gli atti di polizia giudiziaria, il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e porto abusivo d’arma.