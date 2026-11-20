BOLZANO. L’accordo quadro tra la Libera Università di Bolzano e il ministero della Difesa ha suscitato proteste in Alto Adige. Nei giorni scorsi i contrari all’intesa hanno organizzato un sit-in con lo slogan «Military out of unibz». L’ateneo e Confindustria Alto Adige si sono invece espressi a favore della collaborazione.

«L’accordo quadro non comporta l’assunzione di alcun obbligo. Gli eventuali progetti saranno valutati singolarmente, caso per caso», precisano il presidente dell’ateneo Federico Giudiceandrea, il rettore Alex Weissensteiner e il direttore generale Günther Mathà. Secondo i vertici di unibz, il mutato contesto geopolitico sta spingendo l’Unione europea a promuovere una maggiore collaborazione tra gli enti di ricerca nel settore della difesa.

I vertici dell’Università di Bolzano indicano gli ambiti a cui sarebbero limitati gli eventuali progetti: protezione civile, infrastrutture civili, preparazione civile alle crisi, cybersicurezza, energia, management, logistica, trasporti, ricerca operativa e cambiamento climatico.

Confindustria Alto Adige chiede una «discussione obiettiva e libera da ideologie». Il presidente Alexander Rieper richiama la guerra in Ucraina, l’aumento degli attacchi informatici contro imprese e istituzioni pubbliche e le crescenti tensioni geopolitiche. «A tal fine sono indispensabili anche il know-how tecnologico e le competenze scientifiche», afferma Rieper. Per l’associazione, i risultati scientifici non si possono dividere tra ricerca «buona» e «cattiva».