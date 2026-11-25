BOLZANO. La città, ieri, si è svegliata con un elicottero sopra la testa. Era quello della Guardia di Finanza che dall'alto ha coordinato una delle più grosse operazioni antidroga degli ultimi anni. In campo oltre cento finanzieri per eseguire trentuno misure cautelari: venti custodie cautelari in carcere, undici indagati con l'obbligo di firma. È stato azzerato un business dal valore di circa tre milioni di euro, per un traffico di 70 chili di stupefacenti.

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