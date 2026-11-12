BOLZANO. Oltre 365 milioni di euro per più di venti interventi destinati a ridisegnare alcuni dei principali servizi e spazi pubblici della città. Bolzano presenta il Programma delle Grandi Opere Pubbliche 2026-2030, un piano che coinvolge scuole, mobilità, edilizia sociale, sport, cultura e patrimonio comunale.

Il programma è già entrato nella fase realizzativa con tre cantieri. Il più importante per dimensioni economiche riguarda il nuovo complesso scolastico di via Bari, per il quale sono stati stanziati 30 milioni di euro. I lavori, iniziati nell'inverno 2025, dovrebbero concludersi nell'estate 2027.

Sempre entro il 2027 sono previste la conclusione della nuova struttura residenziale per persone con disabilità nel quartiere Europa-Novacella e quella dei lavori di rifacimento del campo da rugby dello Stadio Europa. Quest'ultimo intervento permetterà alla città di disporre di un impianto omologato per la Serie B nazionale.

Una parte consistente del piano riguarda anche la mobilità e le infrastrutture viarie, con una serie di opere inserite nell'Agenda Bolzano. Tra i progetti di maggiore rilievo figura inoltre il nuovo polo agonistico natatorio di Maso della Pieve: la struttura sarà dotata di una vasca olimpica da 50 metri e tribune da 500 posti. L'avvio dei lavori è previsto nel periodo 2028-2031.

Spazio anche alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Entro il 2031 è previsto il completamento del risanamento degli spazi interni del Museo Civico, mentre il Teatro Comunale sarà interessato da un intervento di rinnovamento della scenotecnica superiore e inferiore.

Tra le altre opere in programma figurano la riqualificazione della sede municipale di vicolo Gumer e la realizzazione del nuovo impianto crematorio comunale, progettato secondo criteri di maggiore efficienza energetica e funzionalità operativa.