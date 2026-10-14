BOLZANO. Due poliziotti feriti e un uomo arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È il bilancio dell’intervento della Squadra volante avvenuto ieri sera, 13 ottobre, in via Raiffeisen, dove era stata segnalata una persona che dava in escandescenze. Si tratta di un cittadino marocchino di 36 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, già noto agli operatori per interventi analoghi.

Secondo quanto riferito dalla Questura, alla vista degli agenti il trentaseienne ha iniziato a insultarli e minacciarli. Quando i poliziotti lo hanno invitato a seguirli, è nata una colluttazione durante la quale l’uomo ha cominciato a scalciare, colpendoli più volte. Per bloccarlo è stato necessario l’aiuto di un’altra pattuglia. I due agenti feriti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in quattro e cinque giorni.

Un secondo intervento si è svolto oggi, 14 ottobre, in piazza Domenicani. Durante un controllo d’iniziativa della Squadra volante, un cittadino marocchino di 41 anni ha dato in escandescenze mentre gli operatori procedevano alla sua identificazione. L’uomo è stato contenuto e accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel corso degli accertamenti è stato trattenuto anche il piccolo cane con cui il quarantunenne stava passeggiando. Le verifiche hanno permesso di stabilire che l’animale apparteneva a un’altra persona, alla quale è stato quindi riconsegnato.