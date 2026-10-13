BOLZANO. Un video musicale per parlare di violenza contro le donne, mettere al centro il tema del consenso e ricordare che un rifiuto deve essere sempre rispettato. Si intitola «Medusa» il progetto dello Showchoir Vocalist Le Pleiadi, presentato questa mattina, 13 ottobre, in municipio a Bolzano. L'iniziativa è stata realizzata dall'associazione Musica e Canto Corale di Bolzano con il contributo dell'Assessorato comunale alle Politiche sociali.

Alla presentazione hanno partecipato l'assessora Patrizia Brillo e i rappresentanti del gruppo musicale. Attraverso immagini e musica, Medusa vuole richiamare l'attenzione su un principio fondamentale nelle relazioni: il consenso non può essere ignorato o interpretato a proprio piacimento. Il messaggio del progetto è netto: se una donna dice no, è no. Un richiamo al rispetto della libertà individuale e del diritto di ciascuno a stabilire i propri confini.

Il video utilizza il linguaggio artistico come strumento di sensibilizzazione, con l'obiettivo di raggiungere pubblici diversi e stimolare una riflessione sui comportamenti che possono alimentare situazioni di violenza e sopraffazione. Lo Showchoir Le Pleiadi ha scelto di mettere la propria attività musicale al servizio di un tema sociale, puntando sulla capacità delle immagini e delle emozioni di favorire consapevolezza e partecipazione.

L'iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione della violenza di genere, che richiedono un impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini. Particolare attenzione viene riservata all'educazione dei più giovani, al superamento degli stereotipi e alla promozione di relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla parità. Con Medusa, il gruppo bolzanino intende contribuire a mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che non può essere affrontato soltanto quando la violenza si è già manifestata.