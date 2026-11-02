BOLZANO. Aveva trasformato una centralina telefonica in un nascondiglio per la droga, probabilmente in attesa di incontrare un acquirente. Ma i suoi movimenti non sono sfuggiti ai finanzieri, che lo hanno sorpreso mentre occultava un involucro all'interno dell'impianto, dopo averlo forzato. È finito così in manette un cittadino marocchino senza fissa dimora, trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina, per un valore sul mercato dello spaccio stimato tra gli 8mila e i 10mila euro.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì 29 ottobre, nei pressi di via Renon, durante uno dei controlli straordinari predisposti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano in occasione delle festività di Ognissanti. I baschi verdi hanno notato l'uomo mentre armeggiava attorno alla centralina telefonica, nascondendovi qualcosa. Subito dopo si è allontanato di pochi metri, si è seduto su una panchina e ha effettuato una telefonata.

Insospettiti dal comportamento, i militari hanno deciso di intervenire per identificarlo. Si tratta di un cittadino marocchino con precedenti per rapina, porto abusivo di armi e occupazione di edifici. Nel frattempo sono entrate in azione le unità cinofile antidroga, che hanno immediatamente segnalato la presenza di sostanze stupefacenti proprio all'interno della centralina.

Aprendo il vano, i finanzieri hanno recuperato un grosso blocco compatto di colore bianco, del peso di circa 100 grammi. Il test rapido ha confermato che si trattava di cocaina. La sostanza è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'operazione rientra nell'attività di contrasto allo spaccio e ai traffici illeciti condotta dalla Guardia di Finanza sul territorio altoatesino, con controlli rafforzati durante il periodo festivo. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.