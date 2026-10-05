BOLZANO. Nove persone denunciate e 197 identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana a Bolzano nell’ambito dei servizi “Alto Impatto” disposti dal questore Giuseppe Ferrari per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa.

Il dispositivo ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, con particolare attenzione alle aree della città considerate più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tra gli interventi effettuati, nella serata di ieri gli operatori della Squadra Volante hanno proceduto a un controllo in via della Mostra. Un 41enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere. Durante la verifica gli sono stati trovati un coltello a serramanico e una tronchese della lunghezza di circa 10 centimetri.

Un altro intervento è stato effettuato in mattinata nella zona industriale, anche a seguito delle segnalazioni arrivate dai residenti. Gli agenti hanno identificato un 35enne di nazionalità polacca, trovato in possesso di un coltello a scatto. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’arma.

Nel corso dello stesso servizio è stato inoltre denunciato un 31enne tunisino per ricettazione. L’uomo è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica risultata essere stata sottratta al legittimo proprietario, al quale il mezzo è stato successivamente restituito.

Altre sei persone di nazionalità straniera sono state infine denunciate per non aver rispettato il foglio di via dal Comune di Bolzano.

Complessivamente, nei due giorni di controlli sono state identificate 197 persone e sottoposti a verifica 24 veicoli. I servizi rientrano nel dispositivo straordinario di controllo del territorio predisposto dalle forze dell’ordine per aumentare la presenza nelle zone maggiormente interessate da segnalazioni e situazioni di criticità.