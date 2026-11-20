BOLZANO. La Provincia cederà gratuitamente al Comune di Bolzano un terreno nell’area dell’ex caserma Mignone-Rosenbach, a Oltrisarco, per realizzare una nuova residenza per anziani. La Giunta provinciale ha approvato il trasferimento venerdì 20 novembre 2026, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Christian Bianchi.

La decisione attua il protocollo d’intesa firmato da Provincia e Comune di Bolzano il 22 maggio 2026. Nel corso degli anni il progetto è stato rivisto e ampliato per rispondere alle nuove esigenze di assistenza. «La Provincia mette gratuitamente a disposizione del Comune un’area di sua proprietà affinché possa essere valorizzata attraverso un progetto di grande utilità sociale», ha spiegato Bianchi.

La struttura di Oltrisarco affiancherà ai posti letto alloggi per anziani e servizi di assistenza e cura. L’offerta comprenderà anche servizi diurni, di cui potranno usufruire le persone che vivono nel quartiere.

Con il passaggio di proprietà, il Comune di Bolzano, competente per i servizi residenziali agli anziani, potrà avviare la procedura pubblica per scegliere il soggetto a cui affidare la progettazione, la costruzione e la gestione della struttura. Il modello previsto è quello della collaborazione tra pubblico e privato.