BOLZANO. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento del campo da gioco dello stadio Europa di via Resia, con conclusione prevista per i primi di novembre. L’intervento consentirà di dotare l’impianto di un nuovo manto in erba sintetica e di adeguarlo alle esigenze dell’attività agonistica del rugby.

Il progetto prevede la rimozione e lo smaltimento dell’attuale superficie, la posa del nuovo terreno sintetico, la realizzazione delle segnature regolamentari e l’installazione dei pali da gioco. Al termine dei lavori il campo potrà ottenere l’omologazione della Federazione Italiana Rugby e ospitare anche le partite dei campionati federali di serie B.

L’investimento complessivo del Comune di Bolzano ammonta a 750 mila euro e comprende tutte le opere necessarie per il rinnovo della superficie e l’adeguamento dell’impianto. «È un intervento importante che consente alla città di rispondere in modo concreto alla crescita del rugby e all’aumento dei praticanti», sottolinea l’assessore comunale alle manutenzioni delle opere pubbliche Marco Caruso.

Per l’assessore, investire nella manutenzione degli impianti significa offrire a società e atleti strutture adeguate sia agli allenamenti sia alle competizioni. I lavori sono curati dall’Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche del Comune e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero essere completati entro i primi giorni di novembre.