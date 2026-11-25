BOLZANO. «Un posto auto nel nuovo garage multipiano? Costa 45 mila euro (senza imposte). Un abbonamento per residenti? Circa 75 al mese». Svelati i prezzi definitivi di box, abbonamenti e tariffe orarie. «Ne abbiamo parlato a più riprese. Ma sono passati gli anni. I bolzanini non vedevano ruspe al lavoro e non ci hanno chiesto informazioni. Adesso l'interesse è tornato. Questi i prezzi definitivi». Claudio Della Ratta, assessore al Patrimonio del Comune, dice che i cittadini vogliono sapere quanti posti sono in vendita e ancora costi e tempi di realizzazione.

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