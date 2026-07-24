BOLZANO. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del campo da basket Anton, situato lungo i Prati del Talvera, uno degli impianti sportivi all'aperto più frequentati della città. L'intervento, eseguito dal Servizio Giardineria del Comune di Bolzano, ha riguardato la completa riqualificazione della pavimentazione su una superficie di circa 220 metri quadrati.

Il vecchio fondo è stato sostituito con una moderna pavimentazione antitrauma, progettata per garantire maggiore sicurezza, resistenza e migliori condizioni di gioco. Il nuovo manto offre così un comfort superiore agli sportivi e contribuisce a rendere l'impianto più funzionale e durevole nel tempo.

L'intervento rientra nel programma comunale di riqualificazione dei parchi, delle aree verdi e degli spazi ricreativi, con cui l'amministrazione punta a migliorare qualità, sicurezza e fruibilità dei luoghi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero.

Marco Caruso, assessore comunale all'Ambiente, sottolinea come la cura degli spazi pubblici rappresenti una priorità per l'amministrazione: «Con questo intervento restituiamo alla cittadinanza un campo da basket completamente rinnovato in un'area molto frequentata come i Prati del Talvera. Continuiamo a investire nella manutenzione e nella riqualificazione dei parchi e delle aree verdi perché sono luoghi fondamentali di incontro, benessere e attività sportiva all'aria aperta. Offrire strutture di qualità significa incentivare uno stile di vita sano e valorizzare il patrimonio pubblico della città».

Per la riqualificazione del campo Anton il Comune di Bolzano ha investito complessivamente circa 27.600 euro.