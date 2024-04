Bolzano, nuovo «ufficio mobile» per la polizia municipale

Pasquetta amara per il Südtirol sconfitto 2-0 in trasferta a Como. I lombardi hanno dimostrato di valere le zone nobili della classifica. La squadra di mister Valente torna ora in una pericolosa terra di mezzo. E sabato prossimo al Druso i biancorossi attendono la capolista Parma. Il videocommento di Paolo Gaiardelli