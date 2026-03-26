Bolzano, occupa una casa mentre il proprietario è in ospedale: arrestato

BOLZANO. Un alloggio occupato durante il ricovero del proprietario e un uomo arrestato dalla polizia. È successo nel quartiere Europa-Novacella, dove gli agenti della Squadra volante sono intervenuti dopo la segnalazione dei vicini, insospettiti da movimenti anomali nell’appartamento. È accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 25 marzo.

Secondo quanto ricostruito, l’abitazione sarebbe stata forzata approfittando dell’assenza del titolare. I residenti avevano notato da giorni un continuo via vai e, in un caso, anche atteggiamenti minacciosi nei confronti di chi aveva cercato di capire cosa stesse accadendo.

Entrati nell’alloggio da una finestra, i poliziotti hanno trovato un uomo nascosto sotto alcune coperte in camera da letto. Si tratta di un 45enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine e senza permesso di soggiorno, arrestato per violazione di domicilio aggravata. L’appartamento è stato restituito al legittimo occupante.

«L’episodio – spiega il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari - conferma, ancora una volta, l’importanza del controllo del territorio e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. La tempestività delle segnalazioni dei condomini ha consentito un intervento rapido ed efficace della Polizia di Stato, evitando che una situazione di illegalità potesse protrarsi nel tempo e generare ulteriori criticità sul piano della sicurezza e della convivenza civile. Particolarmente significativo è il contesto in cui si è verificata l’occupazione abusiva: l’assenza del legittimo conduttore, dovuta a un ricovero ospedaliero, evidenzia una condotta che, oltre a essere penalmente rilevante, appare connotata da un marcato approfittamento di una condizione di vulnerabilità. Ciò rafforza l’esigenza di una risposta ferma, non solo sotto il profilo repressivo, ma anche in termini di prevenzione. L’intervento di ieri si inserisce, dunque, in una più ampia strategia di tutela della legalità e dei diritti dei cittadini, tra cui quello fondamentale alla sicurezza della propria abitazione. Allo stesso tempo, il caso richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la vigilanza nei contesti condominiali, dove la conoscenza reciproca e il senso di comunità possono costituire un primo, prezioso presidio contro fenomeni di degrado e illegalità».