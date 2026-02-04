Bolzano, occupano una casa e la usano come base per lo spaccio: due in manette

BOLZANO. Prima avrebbero sottratto le chiavi al proprietario dopo averlo minacciato, poi si sarebbero introdotti nell’abitazione impedendogli di rientrare, fino a occuparla abusivamente. L’appartamento, in via Torino, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stato quindi trasformato in una base per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è emersa dopo alcune segnalazioni di cittadini alla Questura e un’attività di controllo del territorio che ha portato la Squadra volante a concentrare l’attenzione sull’immobile.

Quando è scattato l’intervento, gli occupanti si sono barricati all’interno dell’appartamento, costringendo gli agenti ad accedere da un balcone con l’ausilio dei vigili del fuoco. Una volta entrati, i poliziotti hanno bloccato due cittadini tunisini, richiedenti asilo, di 22 e 18 anni. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti bilancini di precisione, circa 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e nove smartphone, ritenuti in numero ingiustificato.

Per i due sono scattate le manette. Dopo l’arresto con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione di domicilio aggravata e ricettazione, sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare la loro posizione.

Il proprietario dell’alloggio ha quindi potuto fare rientro nella propria abitazione. L’operazione, sottolinea la Questura, rientra nell’attività quotidiana di contrasto allo spaccio e nel recupero di immobili sottratti indebitamente ai legittimi conduttori, con l’obiettivo di ripristinare sicurezza e legalità nei quartieri cittadini.