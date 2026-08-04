BOLZANO. Popolazione in crescita, turismo oltre il milione di presenze, occupazione in aumento e nuovi strumenti digitali per rendere il Comune di Bolzano sempre più trasparente e vicino ai cittadini. Sono alcuni dei principali elementi emersi questa mattina nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione dei dati e delle pubblicazioni curate dall'Ufficio Statistica del Comune di Bolzano e delle nuove Carte dei servizi online, illustrate dall'Assessore alla Statistica Claudio Della Ratta e dalla Direttrice dell'Ufficio Statistica Sylvia Profanter.

L'attività dell'Ufficio Statistica mette oggi a disposizione della cittadinanza, delle imprese, dei professionisti e degli stessi amministratori un patrimonio informativo sempre più ricco e facilmente consultabile attraverso il sito internet del Comune di Bolzano. Oltre alle pubblicazioni statistiche periodiche, è disponibile la sezione BZ Data, che raccoglie una vasta banca dati costantemente aggiornata con centinaia di indicatori e informazioni sulla realtà economica, sociale, demografica e ambientale della città di Bolzano, offrendo uno strumento prezioso per conoscere l'evoluzione del territorio e supportare le decisioni pubbliche.

Bolzano 2026: la città in cifre

Tra i dati più significativi illustrati nel corso della conferenza stampa emerge la crescita della popolazione residente. Al 31 dicembre 2025 i residenti a Bolzano erano 106.901, rispetto ai 106.568 dell'anno precedente. L'aumento è stato determinato soprattutto dal saldo migratorio positivo (+626 persone), mentre permane negativo il saldo naturale, con 785 nascite a fronte di 1.078 decessi. L'età media della popolazione è pari a 45,7 anni e gli over 65 rappresentano ormai il 24,5% dei residenti.

I cittadini stranieri rappresentano il 15,3% della popolazione complessiva, con un lieve incremento (+0,8%) rispetto al 2024. Le comunità più numerose provengono da Albania, Marocco, Pakistan, Romania, Ucraina, Cina e Germania.

Positivi anche gli indicatori economici. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 73,9% tra gli uomini e il 68,5% tra le donne, mentre continua a crescere il numero dei lavoratori pendolari che ogni giorno raggiungono Bolzano per lavoro, saliti a 27.737. Sul fronte del costo della vita, l'inflazione media annua a Bolzano nel 2025 si è attestata al 2,2%, superiore alla media nazionale (1,5%). Anche nel 2026 il capoluogo continua a registrare una dinamica dei prezzi sostenuta, con un'inflazione ampiamente sopra il 3%, confermando Bolzano tra le città italiane maggiormente interessate dall'aumento del costo della vita.

Continua anche il trend positivo del turismo. Nel 2025 Bolzano ha superato il milione di presenze, raggiungendo 1.035.771 pernottamenti, con una permanenza media di 2,2 giorni. In crescita anche gli arrivi e il traffico dell'aeroporto cittadino, che ha registrato 3.409 voli nel corso dell'anno.

Accanto ai dati statistici è stata presentata anche la nuova sezione del sito dedicata alle Carte dei servizi online, uno strumento sempre più digitale attraverso il quale cittadini e imprese possono conoscere in maniera semplice e trasparente tutti i servizi comunali, gli standard di qualità garantiti, le modalità di accesso, i tempi di erogazione e gli impegni assunti dall'Amministrazione nei confronti dell'utenza. Le Carte sono consultabili direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bolzano e saranno progressivamente estese e aggiornate.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre illustrato il percorso avviato con il Protocollo d'intesa per la governance della qualità dei servizi pubblici locali, sottoscritto con le società partecipate e altri soggetti che erogano servizi pubblici. L'accordo prevede il monitoraggio degli indicatori di qualità, la rendicontazione degli standard raggiunti, la programmazione degli obiettivi futuri, l'analisi dei reclami, la misurazione della customer satisfaction ed il costante aggiornamento delle Carte dei servizi, con l'obiettivo di migliorare continuamente qualità, trasparenza ed efficacia delle prestazioni offerte ai cittadini.

"Disporre di dati statistici affidabili, aggiornati e facilmente consultabili significa poter programmare con maggiore efficacia le politiche pubbliche e costruire servizi sempre più rispondenti ai bisogni della comunità" ha sottolineato l'Assessore alla Statistica Claudio Della Ratta. "Per questo continuiamo ad investire nella diffusione della conoscenza e nella trasparenza. Sul sito del Comune di Bolzano, cittadini, imprese e professionisti possono consultare liberamente dati, pubblicazioni statistiche, la piattaforma BZ Data e le nuove Carte dei servizi, strumenti che consentono di trovare rapidamente informazioni utili e di conoscere in modo semplice gli standard qualitativi e gli impegni assunti dall'Amministrazione. Una città che conosce meglio sé stessa è una città che può programmare meglio il proprio futuro".