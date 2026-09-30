BOLZANO. Pulizie straordinarie in quattro zone della città dove erano state riscontrate situazioni di degrado che richiedevano un intervento per ripristinare decoro e vivibilità. Nella giornata di ieri il personale del Nucleo operativo di Sicurezza Urbana della Polizia locale ha affiancato Seab durante una serie di operazioni in diverse aree di Bolzano.

Gli interventi hanno interessato in particolare piazza della Vittoria, i portici di corso Libertà, piazza Matteotti e via Caproni. In alcuni casi è stato necessario anche l'intervento diretto degli agenti per allontanare alcune persone che si erano insediate nelle aree interessate dalle operazioni di pulizia e che avevano contribuito a creare situazioni di degrado e insicurezza.

L'attività rientra nell'azione di monitoraggio e presidio del territorio portata avanti dalla polizia locale insieme ai servizi comunali e a Seab. L'obiettivo è intervenire rapidamente quando vengono individuate situazioni che possono compromettere il decoro e la corretta fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

L'attenzione resta alta sia nelle zone centrali sia in quelle periferiche di Bolzano, con controlli e interventi finalizzati a prevenire il deterioramento degli spazi pubblici e a garantire condizioni adeguate di vivibilità, sicurezza e decoro urbano per residenti e frequentatori della città.