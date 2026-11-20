BOLZANO. Otto denunce e 80 persone identificate in due giorni. È il bilancio dei controlli in città, dove giovedì 19 novembre 2026 il questore Giuseppe Ferrari ha rafforzato il pattugliamento con un servizio straordinario «Alto Impatto». Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale si sono concentrate sulle zone dove nei giorni precedenti erano stati segnalati furti ai danni di esercizi commerciali.

In mattinata la Squadra volante ha esaminato le immagini di videosorveglianza di un bar in zona Don Bosco e ha individuato il presunto responsabile di un furto nel locale. Si tratta di un uomo di 36 anni, che è stato denunciato.

In serata, in via Cappuccini, gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due uomini di 39 e 36 anni. Nel veicolo hanno trovato e sequestrato alcuni arnesi da scasso. Secondo la polizia, i due potrebbero aver avuto intenzione di colpire un negozio della zona. Accompagnati in questura, sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere.

Nel corso dei controlli a Bolzano sono state denunciate anche due giovani per tentato furto in un negozio e un 27enne per furti di generi alimentari in un supermercato. Altre due persone sono state denunciate per il mancato rispetto del foglio di via dal Comune. In due giorni le forze dell’ordine hanno controllato cinque veicoli.