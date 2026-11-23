BOLZANO. Con l'avvio in queste ore del cantiere per il parcheggio interrato di piazza Vittoria, il Movimento 5 Stelle chiede al Comune misure concrete per tutelare residenti e commercianti. I lavori, destinati a durare circa tre anni, comporteranno la perdita temporanea di 140 posti auto, mentre le alternative individuate dall'amministrazione sono distribuite in diverse zone della città.

Il movimento critica soprattutto la scelta di prevedere 40 parcheggi a pagamento in piazza Tribunale e chiede chiarimenti sui criteri di assegnazione degli stalli sostitutivi. Tra le proposte figurano un tavolo permanente con residenti e associazioni di categoria, trasporto pubblico gratuito o fortemente scontato per gli abitanti del quartiere e contributi alle attività commerciali che dimostrino perdite economiche causate dai cantieri.

Il M5S richiama inoltre le difficoltà del commercio cittadino, citando le 160 attività chiuse in provincia, in gran parte a Bolzano. Come esempio di mobilità agevolata indica il Südtirol Guest Pass, che permette ai turisti di utilizzare gratuitamente numerosi mezzi pubblici. Un modello che, secondo il movimento, potrebbe essere sperimentato anche per i residenti penalizzati dai lavori.

La critica riguarda infine il futuro della mobilità urbana. «Modernizzare Bolzano non significa trovare spazio per più auto, ma rendere meno necessario usarle», sostiene il movimento, che mette in discussione l'utilità di un nuovo grande parcheggio vicino al centro. L'obiettivo, conclude, deve essere trasformare la città senza scaricare i costi del cambiamento su chi la vive quotidianamente.