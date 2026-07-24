BOLZANO. Prenderanno il via lunedì 27 luglio i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile bidirezionale in piazza Mazzini, primo intervento del piano di riqualificazione della viabilità e della mobilità promosso dal Comune di Bolzano per il quartiere Gries-San Quirino. L'investimento previsto entro la fine del 2026 ammonta a circa 500 mila euro.

Il cantiere interesserà un tratto di circa 200 metri e consentirà di collegare corso Libertà a via Cesare Battisti, rafforzando la rete ciclabile cittadina. L'intervento comprende anche la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale e ciclabile di corso Libertà e il rifacimento della pavimentazione stradale. La durata prevista dei lavori è di circa un mese.

«Questi interventi fanno parte di una programmazione complessiva che punta a migliorare la sicurezza stradale, la qualità degli spazi pubblici e la funzionalità della viabilità nei quartieri della città», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder, sottolineando che i disagi temporanei saranno compensati da infrastrutture più moderne e sicure.

Nel corso dell'estate e dell'autunno sono inoltre previste asfaltature in via Roma, viale Druso, via Firenze, via Visitazione, via della Torre, via Col di Lana e nella strada di accesso ai campi sportivi da via Cadorna. Saranno realizzati anche nuovi dossi rallentatori in via Palermo e via Manci per aumentare la sicurezza della circolazione.

Il programma proseguirà tra l'autunno 2026 e la primavera 2027 con interventi più consistenti, tra cui la riqualificazione del tratto alto di via Fago, con nuove opere per lo smaltimento delle acque piovane, pavimentazioni drenanti e aiuole alberate, oltre alla successiva asfaltatura. Previsti anche lavori in via Montello, via Taramelli e un progetto di sistemazione di via Visitazione tra via Palermo e viale Druso.

Tra gli interventi programmati per il 2027 figurano inoltre la riqualificazione di Stradella dei Prati, la nuova ciclabile tra piazza Cristo Re e le vie Thuille-Zara, la sistemazione di via Capri e dell'incrocio tra via Roen e via Amalfi, oltre alla realizzazione di ciclabili bidirezionali su entrambi i lati di corso Italia, uno degli interventi più importanti previsti per migliorare la mobilità sostenibile nel quartiere.