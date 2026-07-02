BOLZANO. Entra nella fase operativa il progetto per il nuovo Polo della Giustizia di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato un'indagine di mercato per individuare un immobile, o un complesso di immobili contigui, da acquisire nel territorio comunale e destinare a ospitare i principali uffici giudiziari oggi distribuiti in sedi diverse.

L'intervento, dal valore stimato di circa 35 milioni di euro, punta a realizzare una struttura moderna, efficiente e facilmente accessibile per cittadini, professionisti e operatori della giustizia.

«Con questo passaggio diamo concreta attuazione a un progetto atteso da tempo. Realizzare un Polo della Giustizia moderno significa investire nella qualità dei servizi pubblici e nella funzionalità delle istituzioni», afferma l'assessore provinciale al Patrimonio Christian Bianchi, sottolineando che l'obiettivo è mettere la magistratura nelle condizioni di operare in spazi adeguati e tecnologicamente avanzati.

Il nuovo Polo ospiterà la Corte d'Appello - Sezione distaccata di Bolzano, gli uffici UNEP, il Giudice di Pace di Bolzano e il Tribunale di Sorveglianza, mentre l'attuale sede del Tribunale in piazza Tribunale continuerà a svolgere regolarmente la propria attività.

L'immobile dovrà trovarsi nel Comune di Bolzano, essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e rispettare elevati standard di sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica.

L'iniziativa rientra nella convenzione tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Bolzano, approvata lo scorso marzo, che ha definito il percorso operativo per la realizzazione del nuovo Polo della Giustizia.

Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 settembre 2026 attraverso il portale Bandi Alto Adige, dove sono disponibili anche l'avviso pubblico e la documentazione tecnica con i requisiti richiesti.



(foto Usp / Greta Stuefer)