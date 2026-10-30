BOLZANO. Circa 800 persone in corteo questa mattina, venerdì 30 ottobre 2026, per protestare contro il carovita e chiedere maggiore attenzione al futuro delle nuove generazioni. La manifestazione, promossa dal movimento STC Bolzano – Start the Change, è partita da piazza Mazzini. In strada non soltanto studenti, ma anche professori, uniti nella mobilitazione organizzata con lo slogan «Riprendiamoci il nostro futuro».

Il corteo sta attraversando le strade di Bolzano, con un percorso che da piazza Mazzini si snoda lungo corso della Libertà, in direzione di ponte Talvera, per poi raggiungere il centro storico attraverso via Alto Adige. La conclusione della manifestazione è prevista in piazza Domenicani.

Al centro della protesta ci sono l'aumento del costo della vita, le difficoltà economiche delle famiglie e le prospettive dei giovani. Tra le questioni sollevate anche il futuro dell'istruzione, le opportunità lavorative e l'accesso alla casa. La presenza degli insegnanti accanto agli studenti allarga la partecipazione alla mobilitazione.

Il passaggio del corteo comporta possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina. Fino alle 14 sono previste deviazioni, rallentamenti e temporanee soppressioni delle corse degli autobus urbani e regionali. suedtirolmobil invita gli utenti a consultare gli aggiornamenti sul servizio di trasporto pubblico. (video e foto DLife/Matteo Groppo)