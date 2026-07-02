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BOLZANO. La passeggiata Sant'Osvaldo tornerà a essere completamente aperta al pubblico a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 3 luglio. Con il completamento degli interventi di ripristino del muretto di sostegno crollato, saranno infatti nuovamente accessibili entrambi gli ingressi, sia quello dal Centro sia quello dal Molino.
L'accesso dal Molino è stato riaperto già nel pomeriggio di ieri, dopo la conclusione dei lavori di sistemazione. Nella mattinata di domani saranno invece ultimati gli ultimi interventi lungo il tratto con accesso dal Centro.
La riapertura dell'ultimo segmento consentirà di rendere nuovamente percorribile l'intera passeggiata, nel rispetto del cronoprogramma annunciato dall'amministrazione.
Con la conclusione dei lavori, cittadini e visitatori potranno tornare a utilizzare in piena sicurezza uno dei percorsi pedonali più frequentati e apprezzati della città.
(foto Comune di Bolzano)