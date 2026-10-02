BOLZANO. Una giornata di musica, incontri, giochi e socializzazione per mettere al centro le persone anziane e creare nuove occasioni di condivisione. Sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 18, Piazza Matteotti ospiterà la “Festa della Convivialità”, organizzata in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. L’appuntamento è promosso dalla Consulta Anziani della Città di Bolzano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di UISP.

La manifestazione punta soprattutto a contrastare solitudine e isolamento, favorendo l'incontro tra generazioni e associazioni del territorio. Dopo i saluti dell'assessora Patrizia Brillo e della Consulta comunale per le persone anziane, spazio alle esibizioni del gruppo ARGE “Tanzen ab der Lebensmitte im KVW”, del coro AUSER e del coro “Die Junggebliebenen”. Dalle 15 alle 18 toccherà invece alla musica dal vivo e ai balli con The Blow Up.

Durante tutta la giornata saranno proposte anche numerose attività ricreative, dal burraco alla briscola fino al Watten. Il Club Arcimboldo allestirà inoltre uno spazio dedicato a pittura e disegno. Il ristoro sarà affidato al Gruppo Alpini Gries, con l'obiettivo di trasformare Piazza Matteotti in un luogo di incontro aperto non soltanto agli anziani, ma a tutta la cittadinanza.

Un'attenzione particolare sarà riservata anche alla prevenzione delle truffe agli anziani. Dalle 11 alle 13 sarà presente la Polizia municipale, che fornirà informazioni e consigli per riconoscere i raggiri e proteggersi. La festa vuole così unire divertimento e informazione, valorizzando il ruolo attivo delle persone anziane nella vita della comunità bolzanina.