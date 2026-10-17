BOLZANO. Piazza Walther si è trasformata per un giorno nel cuore dell'agricoltura altoatesina, richiamando tantissimi visitatori alla Festa del Ringraziamento organizzata dal Südtiroler Bauernbund. Complice una splendida giornata autunnale, cittadini e turisti hanno incontrato direttamente i produttori, acquistando le specialità del territorio. Protagoniste 33 aziende agricole, 16 delle quali contraddistinte dal marchio Gallo Rosso, che hanno dato vita al più grande mercato contadino dell'Alto Adige.

La festa è stata anche l'occasione per fare il bilancio di un'annata agricola particolarmente difficile, segnata dal caldo e dalla siccità. «La produzione è stata molto impegnativa, ma alla fine possiamo ritenerci nuovamente molto soddisfatti», ha spiegato Daniel Gasser, presidente dell'Unione Agricoltori. Sull'importanza del lavoro agricolo si è soffermato anche l'europarlamentare Herbert Dorfmann, ricordando che dietro ogni alimento ci sono persone che lavorano duramente.

Tra i presenti anche l'assessore provinciale Luis Walcher e il sindaco Claudio Corrarati, che ha ricordato il peso dell'agricoltura nell'economia cittadina: «Con oltre 400 aziende agricole, rappresenta una realtà importante per Bolzano, che dobbiamo tutelare». L'assessora Johanna Ramoser ha sottolineato il ruolo della città come terzo comune viticolo altoatesino. Il decano Bernhard Holzer ha impartito la tradizionale benedizione dei frutti della terra.

Sui banchi del mercato frutta, ortaggi, castagne, formaggi, salumi, pane, vini e prodotti artigianali, insieme a confetture, succhi e sciroppi. Non sono mancati musica, dimostrazioni di cucina contadina e il tradizionale salto nel fieno per i bambini. La manifestazione, organizzata secondo i criteri di un Green Event, ha ribadito il legame tra agricoltura, tutela del paesaggio e comunità locale.