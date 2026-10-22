BOLZANO. Aveva picchiato la moglie davanti ai figli piccoli, ancora una volta. A interrompere le violenze è stato l'intervento della polizia, allertata da un vicino di casa che aveva sentito una lite provenire dall'appartamento. È accaduto nella serata di martedì 20 ottobre, nel quartiere di Oltrisarco, dove un uomo di 35 anni, cittadino italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati nell'abitazione, hanno trovato la donna con evidenti ecchimosi al volto. Ai poliziotti ha raccontato di essere stata aggredita dal marito e che non si trattava del primo episodio. Le violenze, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbero ripetute nel tempo, anche alla presenza dei figli piccoli.

Gli agenti hanno quindi identificato il marito, un 35enne in evidente stato di ubriachezza, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. L'uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove sono proseguiti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento e verificare le dichiarazioni della donna.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Successivamente è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano. Decisiva per l'intervento della polizia è stata la segnalazione del residente, che ha consentito agli agenti di raggiungere rapidamente l'abitazione.