BOLZANO. Nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti, possibili telecamere contro i comportamenti scorretti e una maggiore collaborazione tra Comune e Seab. Sono gli obiettivi emersi dall'incontro di questa mattina tra il sindaco Claudio Corrarati e il presidente della società Kilian Bedin, dopo le questioni sollevate nell'ultimo Consiglio comunale sulla pulizia e sul decoro urbano.

Il confronto ha permesso di esaminare le modalità operative del servizio e le innovazioni previste nei prossimi mesi. «La città ha bisogno di introdurre sistemi innovativi, ma anche di continuare a promuovere comportamenti corretti da parte dei cittadini», ha spiegato Corrarati. La videosorveglianza potrebbe aiutare a contrastare gli abbandoni e altre condotte scorrette, ma per il sindaco è fondamentale sviluppare una cultura del rispetto degli spazi pubblici.

Il presidente Kilian Bedin ha confermato l'impegno di Seab a valutare nuove soluzioni per la raccolta e la gestione quotidiana dei servizi, adattandole alle caratteristiche di Bolzano. Corrarati ha ribadito la piena fiducia nella società e nei suoi dipendenti, sottolineando che gli operatori lavorano durante tutta la giornata per garantire la pulizia della città e meritano la collaborazione dei cittadini.

Come esempio concreto della collaborazione, il sindaco ha ricordato il recente intervento all'uscita del parcheggio Bolzano Centro di via Mayr Nusser, dove un collage fotografico decorativo ha rinnovato l'aspetto dell'area (nella foto qui sopra). Un progetto richiesto dal Comune e realizzato rapidamente da Seab. «La città è la casa di tutti e tutti dobbiamo contribuire a mantenerla in ordine», ha concluso Corrarati.