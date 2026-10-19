BOLZANO. «Ci siamo»: lo dice il sindaco a proposito di ponte Palermo. In un paio di settimane promette di concludere l’iter della procedura, poi via con l’appalto, entro un mese e mezzo il cantiere, e a fine anno si vedrà già qualcosa. Assicura. Obiettivo? Aprirlo nei due sensi di marcia. Insomma, qualcosa si muove.

Perché questa accelerazione? «Il nodo di ponte Roma non può essere sciolto di suo senza la riapertura del sottopasso di viale Trento – spiega Claudio Corrarati – dunque l’unico ossigeno potrà venire dalla possibilità che almeno un 30-40% dei flussi di traffico dalla Zona e da via Galilei possa immettersi prima verso i quartieri».

I calcoli sono stati fatti ormai da mesi, con l’affiancamento dei tecnici comunali al consulente che sta studiando le opzioni possibili sulla rotonda di ponte Roma. I primi dicono che, senza il ponte aperto verso via Milano, il 100% del traffico non può a lungo gravare solo su via Roma e via Claudia Augusta. Il secondo, così almeno appare fin qui, sembra poter intervenire solo sui tempi semaforici, tra immissione delle bici sulla ciclabile che interseca le strade e scansione delle auto che si gettano sulla bretella che immette sulla rotonda.

Conclusione: i margini di manovra sono scarsi, come per la manovra economica governativa. È la ragione per cui è stata impressa un’accelerazione al progetto ponte Palermo nei due sensi, così da consentire al traffico proveniente da sud di evitare il “gomito” via Galilei-rotonda ponte Roma-via Roma e tagliare in fretta verso ovest. Questo toglierebbe una buona parte dei mezzi e sarebbe un colpo netto inferto alle code. Lo studio, ultimamente, si è concentrato sulla rotonda di entrata e uscita da ponte Palermo, che non sarà una rotonda classica ma un ovale, così da rendere più fluida la distribuzione dei flussi da via Galilei-Pacinotti.

«Abbiamo da tempo assegnato il budget per i lavori», conferma il sindaco: 4,1 milioni di euro, tutti a carico delle casse comunali. Ponte Palermo nei due sensi precederà, ma di poco, l’analoga operazione che è pronta ad avviarsi più a sud, intorno a ponte Resia. Qui le rotonde di immissione saranno due: una già esistente, in basso, a fianco di via Volta, e una da costruire, in alto, dove oggi compare l’uscita dall’Arginale verso via Resia.

Che la strategia municipale sia tesa, in questi mesi, ad approfittare di ogni anfratto che lo stato di fatto viabilistico consente, in attesa delle grandi opere di là da venire, lo conferma l’installazione di una nuova tipologia di segnaletica verticale digitale di ultima generazione. I pannelli sono già apparsi nel quadrante di via Einstein, attualmente molto sotto pressione per il cantiere del sottopasso, e possono indicare in tempo reale non solo la situazione dei parcheggi, come accade in centro, ma anche la presenza di code, con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi. «La digitalizzazione – commenta e chiude il sindaco Corrarati – è uno degli strumenti per alleggerire la pressione sul capoluogo, stante la lontananza nel tempo delle grandi opere sul Virgolo, su monte Tondo e l’Arginale».