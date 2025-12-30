Le ultime
18:50
Identificata la giovane trovata morta a Milano, ha 19 anni
18:14
Il gas conclude in forte calo (-2,6%) a 27,7 euro al Megawattora
18:11
Flacks, accordo con il governo sull'Ilva. Garantiamo il futuro
18:05
Lo spread tra Btp e Bund chiude in crescita a 69 punti base
17:55
Conte, bisogna dire no allo scempio della riforma della giustizia
17:43
Golden power, per banche e assicurazioni non scatta prima del parere Ue
17:43
Borsa: l'Europa conclude positiva, Londra +0,8%
17:39
Borsa: Milano chiude in chiaro rialzo, Ftse Mib +1,14%
17:27
Schlein, una manovra sbagliata e di austerità
17:20
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione
Feste

Bolzano presa d’assalto dai turisti, centro sotto pressione

Mercatini, musei e vie storiche piene di gente anche per tutta la giornata di martedì 30 dicembre. Domani la città accoglie la BoClassic di San Silvestro

BOLZANO. Giornata di grande afflusso turistico in città, anche quella di oggi 30 dicembre, con tantissime persone arrivate da tutta Italia e dall’estero. Fin dal mattino muoversi tra il centro e le zone più frequentate è risultato complicato. I mercatini di Natale sono stati letteralmente presi d’assalto, con lunghe code e flussi continui di visitatori.

Molto frequentati anche i musei così come le principali vie dello shopping. La pressione si è fatta sentire anche sui trasporti e sui collegamenti urbani.

Bolzano, però, non si ferma e guarda già a domani. Il 31 dicembre è infatti in programma la BoClassic 2025, la tradizionale corsa di San Silvestro. Un evento internazionale che richiamerà atleti, appassionati e nuovo pubblico, per un’altra giornata da tutto esaurito.

Altre notizie

Attualità