Bolzano presa d’assalto dai turisti, centro sotto pressione

BOLZANO. Giornata di grande afflusso turistico in città, anche quella di oggi 30 dicembre, con tantissime persone arrivate da tutta Italia e dall’estero. Fin dal mattino muoversi tra il centro e le zone più frequentate è risultato complicato. I mercatini di Natale sono stati letteralmente presi d’assalto, con lunghe code e flussi continui di visitatori.



Molto frequentati anche i musei così come le principali vie dello shopping. La pressione si è fatta sentire anche sui trasporti e sui collegamenti urbani.



Bolzano, però, non si ferma e guarda già a domani. Il 31 dicembre è infatti in programma la BoClassic 2025, la tradizionale corsa di San Silvestro. Un evento internazionale che richiamerà atleti, appassionati e nuovo pubblico, per un’altra giornata da tutto esaurito.