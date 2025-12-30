Bolzano presa d’assalto dai turisti, centro sotto pressione
Mercatini, musei e vie storiche piene di gente anche per tutta la giornata di martedì 30 dicembre. Domani la città accoglie la BoClassic di San Silvestro
BOLZANO. Giornata di grande afflusso turistico in città, anche quella di oggi 30 dicembre, con tantissime persone arrivate da tutta Italia e dall’estero. Fin dal mattino muoversi tra il centro e le zone più frequentate è risultato complicato. I mercatini di Natale sono stati letteralmente presi d’assalto, con lunghe code e flussi continui di visitatori.
Molto frequentati anche i musei così come le principali vie dello shopping. La pressione si è fatta sentire anche sui trasporti e sui collegamenti urbani.
Bolzano, però, non si ferma e guarda già a domani. Il 31 dicembre è infatti in programma la BoClassic 2025, la tradizionale corsa di San Silvestro. Un evento internazionale che richiamerà atleti, appassionati e nuovo pubblico, per un’altra giornata da tutto esaurito.