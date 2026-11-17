BOLZANO. Soltanto Milano è più cara. Bolzano conquista il secondo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi con i prezzi immobiliari più elevati, superando anche Firenze. Nel capoluogo altoatesino una casa vale mediamente 3.400 euro al metro quadro, contro i 4.000 euro di Milano e i 3.000 euro della città toscana. A fotografare il mercato è il nuovo Osservatorio del Centro studi Gromia, basato sulle quotazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al primo semestre 2026.

Ma ci sono quartieri nei quali acquistare un’abitazione richiede cifre decisamente superiori. La zona più costosa è Santa Maddalena, dove i valori oscillano tra 4.700 e 6.000 euro al metro quadro. Significa che per un appartamento di 100 metri quadrati la spesa stimata può raggiungere i 600mila euro. E proprio quest’area registra una crescita del 5,9% nell’arco di un anno, a conferma di un mercato che continua a mantenere quotazioni particolarmente elevate.

Il primato di Bolzano contribuisce a portare il Trentino-Alto Adige al vertice della graduatoria delle regioni italiane più care. Considerando i due capoluoghi, il valore medio raggiunge 2.900 euro al metro quadro, davanti a Valle d’Aosta e Lombardia. Anche Trento figura nella parte alta della classifica nazionale, occupando il settimo posto con 2.400 euro al metro quadro. La differenza tra i due capoluoghi regionali è dunque di ben 1.000 euro al metro quadro.

Il confronto con il resto d’Italia rende ancora più evidente il divario. A Caltanissetta, il capoluogo più economico, la quotazione media si ferma a 590 euro al metro quadro, mentre ad Alessandria è di 670 euro e a Vibo Valentia di 680 euro. In altre parole, con la cifra necessaria per acquistare un appartamento di 100 metri quadrati a Bolzano, in alcune città italiane si potrebbero acquistare abitazioni di dimensioni molto maggiori.

Secondo l’Osservatorio, che prende in esame tutti i 107 capoluoghi italiani, nell’ultimo anno i prezzi sono aumentati mediamente dell’1,5%. «Parlare di un prezzo medio della casa in Italia ha sempre meno senso», sottolinea Fabio Salvo, amministratore delegato di Gromia, evidenziando come le differenze tra quartieri e territori siano sempre più marcate. I dati utilizzati nell’indagine sono quotazioni OMI, ossia valori indicativi per zona, e non corrispondono necessariamente ai prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti.