BOLZANO. Il primo posto nella classifica italiana della qualità della vita è motivo di orgoglio, ma non deve diventare un punto di arrivo. È il messaggio lanciato da Marco Galateo, esponente di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, dopo il risultato ottenuto dall'Alto Adige nell'indagine 2026 di ItaliaOggi, realizzata con Ital Communications e l'Università La Sapienza di Roma.

La provincia di Bolzano ha conquistato la vetta della graduatoria nazionale, davanti a Milano e Bologna. Un riconoscimento che, secondo Galateo, premia un modello territoriale fondato sulla capacità di fare impresa, sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

«È un risultato di cui dobbiamo essere orgogliosi», afferma, sottolineando il contributo di chi ogni giorno lavora per la crescita del territorio. Nel suo intervento, l'esponente di FdI lega il primato anche al valore dell'autonomia provinciale, definita non come un privilegio, ma come una responsabilità che consente di prendere decisioni e utilizzare le risorse in risposta alle esigenze della comunità.

Galateo invita tuttavia a non fermarsi ai numeri della classifica. Tra le questioni ancora aperte indica il costo della vita, l'accesso alla casa, la sicurezza e le opportunità per le nuove generazioni. Aspetti che, secondo il vicepresidente, incidono direttamente sulla possibilità delle famiglie di costruire il proprio futuro in Alto Adige.

«La qualità della vita non si misura soltanto nelle classifiche, ma nella possibilità concreta di costruire qui il proprio futuro, trovare un lavoro, acquistare una casa e crescere i propri figli», osserva.

La sfida, dunque, è mantenere il territorio ai vertici nazionali senza lasciare indietro nessuno. «Essere primi non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio», conclude Galateo.