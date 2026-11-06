BOLZANO. Un poliziotto colpito con un pugno al volto, un giovane arrestato, sette persone denunciate e un cittadino straniero irregolare accompagnato in un centro per il rimpatrio. È il bilancio degli ultimi controlli ad alto impatto disposti dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, per contrastare la criminalità e rafforzare la sicurezza nelle zone più sensibili della città.

L'attività, realizzata con l’impiego di equipaggi della Squadra Volante della Questura con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, inviato dal Dipartimento della P.S, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza (che ha fornito l’ausilio di un’unità cinofila antidroga) e della Polizia Municipale, è stata pianificata con modalità tali da assicurare una presenza capillare e visibile delle Forze dell’Ordine nelle zone individuate, attraverso pattugliamenti dinamici, accertamenti mirati su persone e veicoli, verifiche amministrative presso esercizi pubblici.

L’episodio più grave si è verificato durante la notte nel centro storico di Bolzano, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per sedare una lite tra due persone. Un terzo giovane, estraneo alla discussione, ha interferito con aggressività nell’operato dei poliziotti. Invitato a salire sull’auto di servizio per essere identificato, ha reagito violentemente, sferrando un pugno al volto di un agente e spintonandolo. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Il responsabile, un 19enne tunisino richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Bolzano. Denunciati per resistenza anche due cittadini marocchini di 29 anni, coinvolti nella lite iniziale.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate altre cinque persone per tentato furto, ingresso abusivo in un magazzino, minacce a un addetto alla sicurezza e violazione del foglio di via. Al Parco Berloffa, inoltre, un 21enne tunisino è stato segnalato per possesso di hashish, mentre l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha consentito di sequestrare 20 grammi di marijuana.

Infine, al Brennero, un tunisino di 20 anni, risultato irregolare durante un controllo su un treno internazionale, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Roma. Il bilancio dei controlli della giornata precedente è di 214 persone identificate e 40 veicoli controllati.