Bolzano, raffica di controlli: 53 espulsioni dall’inizio del 2026

BOLZANO. Proseguono in città i controlli straordinari ad “alto impatto” disposti dal questore Giuseppe Ferrari nelle zone considerate più delicate sotto il profilo della sicurezza urbana. L’operazione ha coinvolto Polizia di Stato, militari dell’Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con pattugliamenti, verifiche negli esercizi pubblici e controlli mirati anche nell’area del WaltherPark.

L’intervento più rilevante è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato un italiano di 20 anni che non aveva fatto rientro in una struttura detentiva fuori provincia dopo un permesso premio. Per lui è scattata la denuncia per evasione e il ripristino della misura di sicurezza in una Casa di Lavoro del Piemonte.

Nel quartiere Don Bosco, invece, un marocchino di 20 anni è stato denunciato per danneggiamento dopo una lite con il titolare di un locale culminata con alcuni arredi distrutti. Denunciati anche due stranieri per violazione del foglio di via da Bolzano e un altro cittadino marocchino per tentato furto in un negozio.

Nel corso dei controlli è stato inoltre espulso un cittadino peruviano di 46 anni risultato irregolare sul territorio nazionale: accompagnato all’aeroporto di Linate, è stato rimpatriato con un volo diretto in Perù.

La Questura evidenzia anche l’aumento delle espulsioni: dall’inizio del 2026 sono state 53 contro le 35 dello stesso periodo dello scorso anno. Crescono soprattutto gli accompagnamenti alla frontiera, passati da 9 a 25. Secondo il questore Ferrari, il risultato è legato a un rafforzamento delle attività di controllo e al maggiore coordinamento tra le forze di polizia