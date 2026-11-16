BOLZANO. È Bolzano la provincia italiana dove si vive meglio nel 2026. A stabilirlo è la 28ª edizione dell'indagine di ItaliaOggi sulla qualità della vita, che riporta l'Alto Adige al primo posto nazionale dopo il secondo piazzamento dello scorso anno. Alle sue spalle Milano e Bologna. A ritirare il riconoscimento, oggi, lunedì 16 novembre, nella sede milanese del quotidiano, è stato il sindaco Claudio Corrarati.

L'indagine, realizzata con Ital Communications e l'Università La Sapienza di Roma, analizza 107 province attraverso 92 indicatori suddivisi in nove ambiti. Bolzano conquista il primato in cinque categorie: affari e lavoro, ambiente, popolazione, reddito e ricchezza, turismo, intrattenimento e cultura. Un risultato che premia la solidità economica, la qualità ambientale e l'attrattività del territorio.

«È un risultato che ci rende naturalmente molto orgogliosi», ha commentato Corrarati, invitando però a non abbassare la guardia. «Non possiamo limitarci a festeggiare: dobbiamo essere consapevoli che ci sono ancora questioni importanti da affrontare e risolvere». Tra le priorità indicate dal sindaco figurano l'emergenza abitativa, la sicurezza, il fenomeno dei reati e le fragilità sociali. «Il primo posto non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio».

Alla premiazione di Milano erano presenti anche i ministri Tommaso Foti e Paolo Zangrillo. «La qualità della vita non è mai un risultato acquisito una volta per tutte», ha concluso Corrarati, ribadendo l'impegno a costruire una città sempre più vivibile, inclusiva e sicura.