BOLZANO. Cinquantadue richieste di accoglienza per appena 25 posti letto. È il dato che fotografa l'emergenza abitativa alla vigilia della riapertura del dormitorio Dormizil di via Vintler 9, prevista per domani, sabato 17 ottobre, Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Per il sesto inverno consecutivo l'associazione offrirà un riparo alle persone senza dimora. I primi ospiti saranno 17, tra cui due donne, mentre entro dieci giorni si prevede di raggiungere la capienza massima.

Secondo le stime dell'associazione, a Bolzano vivono in strada tra 130 e 140 persone, una cinquantina delle quali ha un lavoro ma non riesce a trovare un alloggio. Tra chi chiede aiuto ci sono lavoratori stagionali, pensionati, disoccupati e persone costrette a dormire in furgoni, garage o ripari di fortuna. Circa metà dei primi ospiti ha la cittadinanza italiana e molti sono altoatesini. Sei avevano già trascorso l'inverno scorso nella struttura.

«Si può finire senza casa più in fretta di quanto si pensi», spiega l'operatrice sociale Monika Stuefer. L'associazione segnala un aumento delle donne e dei giovani senza dimora. La permanenza prolungata in strada, sottolineano i volontari Magdalena Oberrauch e Paul Tschigg, peggiora le condizioni di salute e rende più difficile ritrovare stabilità. Il dormitorio resterà aperto dalle 19 alle 8.30, offrendo pernottamento e colazione.

A garantire il servizio saranno oltre cento volontari, impegnati nei turni notturni, nella preparazione delle colazioni e nella gestione della struttura. L'attività, sostenuta interamente da donazioni, proseguirà fino a metà aprile. L'associazione ricorda che i 25 letti rappresentano oltre un terzo dei 70 posti ordinari disponibili nei dormitori invernali cittadini, ma le richieste continuano a superare ampiamente la capacità di accoglienza.